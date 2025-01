RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

RWE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 28,37 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 28,37 EUR abwärts. Bei 28,22 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,67 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.078.615 Stück gehandelt.

Am 15.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,49 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 2,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83 EUR an.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,56 EUR gegenüber 2,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte RWE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,97 EUR im Jahr 2024 aus.

