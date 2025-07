RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Montagmittag auf rotes Terrain

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,17 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 36,17 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 35,98 EUR. Bei 36,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227.125 Stück gehandelt.

Am 02.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,52 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 23,25 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.

Am 15.05.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

