RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Nachmittag zu

Die Aktie von RWE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 31,85 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 31,85 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 31,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 507.750 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 46,89 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die RWE-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

