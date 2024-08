RWE Aktie News: RWE reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 31,32 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RWE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 31,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 31,37 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.153.832 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 26,01 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,86 EUR aus.

Am 15.05.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

