RWE Aktie News: RWE am Nachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 32,82 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 32,82 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 32,92 EUR. Bei 32,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 762.118 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 22,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 46,89 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je RWE-Aktie.

