RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag tiefer

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 31,47 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 31,47 EUR ab. Bei 31,16 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,47 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 370.689 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 34,51 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 4,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 46,89 EUR.

RWE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,80 EUR fest.

