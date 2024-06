RWE Aktie News: RWE am Vormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 33,46 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 33,46 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 33,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.003 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 26,51 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,45 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 29,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,41 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Am 14.08.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,75 EUR je RWE-Aktie.

