RWE Aktie News: RWE am Vormittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 31,12 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 31,12 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,12 EUR zu. Bei 31,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.540 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 26,48 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 3,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 47,70 EUR.

Am 14.08.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

