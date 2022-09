RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit Verlusten

Die RWE-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 40,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 40,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203.399 RWE-Aktien.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 8,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2021 auf bis zu 29,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 35,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,985 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,73 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 11.08.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8.298,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 3.792,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 2,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

