RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 12:22 Uhr 0,3 Prozent. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,73 EUR an. Bei 41,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 130.035 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,01 Prozent.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,77 EUR an.

Am 10.11.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 10.744,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.855,00 EUR umgesetzt worden waren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 vorlegen. RWE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Fitch bestätigt RWE mit "BBB+" und stabilem Ausblick - RWE-Aktie verliert

Kernfusion zur Energiegewinnung in den USA gelungen

RWE-Aktie leichter: Stromversorgung laut RWE-Chef gut, beim Gas keine Entwarnung

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE