RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie notierte um 20.05.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 43,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 43,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 709.619 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,11 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 28,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2021). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 54,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,14 EUR an.

Am 12.05.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.002,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.783,00 EUR umgesetzt.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,69 EUR fest.

