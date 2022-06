RWE Aktie News: RWE am Nachmittag fester

Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 38,93 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 39,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1.123.080 Stück.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,39 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 37,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,08 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 8.002,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 67,30 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 1,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Uniper-Aktie verliert: Uniper erhält weiter geringere Gasmengen aus Russland - Solarstrom-Abnahmevertrag mit Direktvermarkter

RWE-Aktie verteuert sich: RWE-Chef erwartet noch mehrere Jahre hohe Gas- und Strompreise - Kooperation bei Offshore-Strom mit Commerzbank

Uniper-Aktie tiefer: Uniper hat erneut weniger Gas aus Russland bekommen

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE