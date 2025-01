RWE Aktie News: RWE legt am Donnerstagnachmittag zu

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 28,73 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,73 EUR. Bei 28,92 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,66 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 609.033 Aktien.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,49 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,49 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,50 EUR.

RWE gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,56 EUR gegenüber 2,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die RWE-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.03.2026.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

