RWE Aktie News: RWE am Mittag nahezu unverändert

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die RWE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 33,02 EUR.

Bei der RWE-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 33,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 33,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 32,63 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 222.771 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 28,20 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,90 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 49,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 15.05.2024. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die RWE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,76 EUR je RWE-Aktie belaufen.

