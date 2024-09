RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Kurs der RWE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 32,15 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 32,15 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 32,17 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 479.664 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 31,66 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,89 EUR.

Am 14.08.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,81 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 5,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

