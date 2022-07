RWE Aktie News: RWE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 26.07.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 38,20 EUR. Bei 38,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 29.411 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.07.2021 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,42 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 12.05.2022. In Sachen EPS wurden 1,09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.002,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 10.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 2,08 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

