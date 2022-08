RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:22 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 43,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 43,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 51.181 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,36 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2021 (29,67 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,69 EUR angegeben.

Am 11.08.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.792,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen.

Die RWE-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 14.11.2023.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus.

