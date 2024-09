RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Mittag

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 33,17 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 33,17 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 33,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,20 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 527.699 Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 27,62 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 9,32 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 46,89 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 12.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

