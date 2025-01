RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 28,54 EUR.

Mit einem Wert von 28,54 EUR bewegte sich die RWE-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 28,57 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,41 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 28,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 82.918 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,35 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 27,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,33 EUR.

Am 13.11.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schlussendlich leichter

Handel in Frankfurt: DAX fällt

RWE-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy