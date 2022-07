RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Freitagmittag

Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 39,98 EUR zu. Bei 40,58 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 704.536 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2021 (29,67 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,50 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,50 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.002,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 67,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 4.783,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2021 2,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE