RWI/ISL-Containerumschlag-Index steigt im Oktober

27.11.25 09:52 Uhr

DOW JONES--Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist laut aktueller Schnellschätzung im Oktober auf 137,2 Punkte gestiegen. Der Gesamtindex holte seinen Rückgang gegenüber dem Vormonat damit weitgehend auf. Deutsche und europäische Häfen verlieren jedoch weiterhin massiv Containerfracht. Im Oktober sank der Containerumschlag um 5 Indexpunkte - der dritte Rückgang in Folge. Nach der Belebung des Handels in Europa im vergangenen Jahr fällt Europa weiter zurück - und entkoppelt sich zunehmend vom Welthandel.

Der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, ist von 113,9 Punkten auf 108,9 Punkte im Oktober geradezu eingebrochen. In den chinesischen Häfen ist der Containerumschlag leicht zurückgegangen - von 153,0 Punkten im Vormonat (revidiert) auf 151,8 Punkte.

RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt sagte: "Europa verliert seit 2022 Anteile am Welthandel. Dazu dürften zum einen die Sanktionen gegen Russland beigetragen haben. Zum anderen haben die stark gestiegenen Energiekosten die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen verschlechtert. Nicht zuletzt leiden die Importe unter der schwachen Konjunktur in Europa. Es gibt daher wenig Hoffnung, dass Europa in Kürze mit der weltwirtschaftlichen Entwicklung wieder Schritt halten kann."

Kontakt: redaktion@dowjones.com

DJG/apo/voi

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 03:53 ET (08:53 GMT)