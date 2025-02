S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone

Index-Performance im Fokus

Der S&P 500 gibt am Nachmittag nach.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,71 Prozent tiefer bei 6.100,55 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53,149 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,219 Prozent schwächer bei 6.130,70 Punkten, nach 6.144,15 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.134,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.084,59 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,344 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.996,66 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2024, den Stand von 5.917,11 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 20.02.2024, den Wert von 4.975,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 3,95 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6.147,43 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.773,31 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Hasbro (+ 13,74 Prozent auf 69,54 USD), Baxter International (+ 8,89 Prozent auf 33,56 USD), LKQ (+ 5,61 Prozent auf 41,61 USD), J M Smucker (+ 4,04 Prozent auf 107,18 USD) und AES (+ 3,85 Prozent auf 10,80 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Royal Caribbean Cruises (-8,90 Prozent auf 240,50 USD), Palantir (-8,03 Prozent auf 103,06 USD), Moderna (-6,94 Prozent auf 33,41 USD), Walmart (-6,39 Prozent auf 97,35 USD) und News B (-5,98 Prozent auf 32,87 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die Palantir-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41.437.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,524 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net