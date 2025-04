S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Globe Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Globe Life-Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Globe Life gewesen.

Werte in diesem Artikel

Heute vor 10 Jahren wurden Globe Life-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Globe Life-Papier an diesem Tag 56,68 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 17,643 Globe Life-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.166,37 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Anteils am 15.04.2025 auf 122,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +116,64 Prozent.

Am Markt war Globe Life jüngst 10,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

