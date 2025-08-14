S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Datadog A-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Datadog A-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,47 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Datadog A-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,126 Datadog A-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2025 auf 129,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.565,05 USD wert. Mit einer Performance von +56,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Datadog A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
