Datadog A-Investition im Blick

S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

19.08.25 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Datadog A-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
110,26 EUR 0,30 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Datadog A-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,47 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Datadog A-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,126 Datadog A-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2025 auf 129,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.565,05 USD wert. Mit einer Performance von +56,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Datadog A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

