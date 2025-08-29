DAX23.624 -1,7%ESt505.313 -1,0%Top 10 Crypto15,68 +2,9%Dow45.168 -0,8%Nas21.217 -1,1%Bitcoin95.114 +2,1%Euro1,1678 -0,3%Öl68,52 +0,5%Gold3.500 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hochrechnung

S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen

02.09.25 16:00 Uhr

Vor Jahren in Datadog A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
115,00 EUR -1,16 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Datadog A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 116,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,860 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.08.2025 117,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,56 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Datadog A eine Marktkapitalisierung von 47,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Datadog A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Datadog A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Datadog A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung