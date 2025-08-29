S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Datadog A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Datadog A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 116,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,860 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.08.2025 117,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,56 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Datadog A eine Marktkapitalisierung von 47,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
