Globe Life-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr eingebracht

25.02.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Globe Life eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Globe Life Inc
120,00 EUR -1,00 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Globe Life-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 123,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,810 Globe Life-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 142,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,23 Prozent.

Der Börsenwert von Globe Life belief sich zuletzt auf 11,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

