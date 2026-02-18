S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Globe Life-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 123,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,810 Globe Life-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 142,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,23 Prozent.
Der Börsenwert von Globe Life belief sich zuletzt auf 11,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
