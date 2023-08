S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Raytheon Technologies eingebracht

Performance im Blick

Das wäre der Verdienst eines frühen Raytheon Technologies-Einstiegs gewesen.

Am 25.08.2013 wurden Raytheon Technologies-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Raytheon Technologies-Anteile 59,68 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raytheon Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 1,676 Raytheon Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142,69 USD, da sich der Wert einer Raytheon Technologies-Aktie am 24.08.2023 auf 85,15 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 142,69 USD, was einer positiven Performance von 42,69 Prozent entspricht.

Raytheon Technologies war somit zuletzt am Markt 125,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net