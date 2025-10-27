S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende Tapestry-Investition?

Vor Jahren in Tapestry eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Tapestry-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,65 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 315,956 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 36.243,29 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Anteils am 24.10.2025 auf 114,71 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 262,43 Prozent gesteigert.

Alle Tapestry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net