S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Tapestry eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde die Tapestry-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,65 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 315,956 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 36.243,29 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Anteils am 24.10.2025 auf 114,71 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 262,43 Prozent gesteigert.
Alle Tapestry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Tapestry
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2019
|Tapestry Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|16.08.2019
|Tapestry Buy
|Needham & Company, LLC
|16.08.2019
|Tapestry Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|10.05.2019
|Tapestry Buy
|Canaccord Adams
|09.05.2019
|Tapestry Buy
|Standpoint Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.08.2019
|Tapestry Buy
|Needham & Company, LLC
|10.05.2019
|Tapestry Buy
|Canaccord Adams
|09.05.2019
|Tapestry Buy
|Standpoint Research
|25.01.2019
|Tapestry Outperform
|Wolfe Research
|16.10.2018
|Tapestry Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2019
|Tapestry Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|16.08.2019
|Tapestry Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|31.10.2018
|Tapestry Peer Perform
|Wolfe Research
|19.12.2017
|Coach Hold
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
