S&P 500-Wert Allegion-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Allegion-Anleger freuen

Dividenden-Aktie

Allegion-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Allegion-Ausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Allegion am 05.06.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 1,92 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Allegion-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 6,67 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet Allegion 167,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Allegion-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 5,23 Prozent erhöht.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte das Allegion-Papier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 138,23 USD. Heute wird das Allegion-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Allegion-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Allegion-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 verzeichnet die Allegion-Aktie eine Dividendenrendite von 1,47 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,42 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat der Allegion-Kurs via New York 19,64 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 25,39 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Allegion

Für 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,96 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,42 Prozent sinken.

Grunddaten von Allegion

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Allegion beträgt aktuell 11,886 Mrd. USD. Das Allegion-KGV beläuft sich aktuell auf 19,16. Im Jahr 2024 erzielte Allegion einen Umsatz von 3,772 Mrd.USD sowie ein EPS von 6,85 USD.

Redaktion finanzen.net