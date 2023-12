Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

S&P 500-Performance im Fokus

Schlussendlich agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel

Der S&P 500 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 4.754,63 Punkten ab. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 39,175 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,237 Prozent stärker bei 4.758,01 Punkten in den Handel, nach 4.746,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4.736,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.772,94 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,615 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, stand der S&P 500 bei 4.556,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, notierte der S&P 500 bei 4.320,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, lag der S&P 500 bei 3.822,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 24,33 Prozent aufwärts. Bei 4.778,01 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 3.794,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit ANSYS (+ 18,08 Prozent auf 357,98 USD), Moderna (+ 4,09 Prozent auf 94,89 USD), Albemarle (+ 3,19 Prozent auf 150,09 USD), SVB Financial Group (+ 2,86 Prozent auf 0,04 USD) und Allegion (+ 2,53 Prozent auf 126,12 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil First Republic Bank (-32,82 Prozent auf 0,04 USD), Nike (-11,83 Prozent auf 108,04 USD), Synopsys (-6,34 Prozent auf 524,46 USD), Under Armour (-3,52 Prozent auf 8,49 USD) und Under Armour (-3,34 Prozent auf 8,97 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Bank of America-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 14.516.983 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,753 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 9,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Altria-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net