DAX24.268 ±-0,0%Est505.718 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.304 +0,4%Euro1,1622 -0,3%Öl64,24 -0,3%Gold4.014 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Beyond Meat A2N7XQ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3 Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingefahren DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Amcor-Investition im Blick

S&P 500-Wert Amcor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amcor-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

29.10.25 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Amcor-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amcor PLC Registered Shs
7,06 EUR -0,06 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Amcor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,75 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 851,064 Amcor-Aktien. Die gehaltenen Amcor-Anteile wären am 28.10.2025 7.106,38 USD wert, da der Schlussstand 8,35 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,94 Prozent abgenommen.

Amcor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amcor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amcor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Amcor PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung