S&P 500-Wert Amcor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amcor-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Amcor-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Amcor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,75 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 851,064 Amcor-Aktien. Die gehaltenen Amcor-Anteile wären am 28.10.2025 7.106,38 USD wert, da der Schlussstand 8,35 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,94 Prozent abgenommen.
Amcor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
