S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadcom von vor 3 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

Das wäre der Verdienst eines frühen Broadcom-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Broadcom-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 485,09 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Broadcom-Aktie investierten, hätten nun 20,615 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Broadcom-Aktien wären am 10.04.2024 27.260,30 USD wert, da der Schlussstand 1.322,37 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 172,60 Prozent angewachsen.

Broadcom wurde am Markt mit 618,70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

