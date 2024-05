S&P 500-Wert Etsy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Etsy von vor 5 Jahren verloren

Investmentbeispiel

So viel hätten Anleger mit einem frühen Etsy-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel

Vor 5 Jahren wurde die Etsy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Etsy-Aktie an diesem Tag bei 65,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,538 Etsy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Etsy-Papiers auf 60,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,22 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,78 Prozent abgenommen.

Der Etsy-Wert an der Börse wurde auf 7,08 Mrd. USD beziffert. Das Etsy-IPO fand am 16.04.2015 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der Etsy-Aktie belief sich damals auf 31,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net