S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howmet Aerospace-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howmet Aerospace-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Howmet Aerospace-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Howmet Aerospace-Papier an diesem Tag bei 20,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Howmet Aerospace-Papier investiert hätte, befänden sich nun 47,893 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 174,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.356,81 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 8.356,81 USD entspricht einer Performance von +735,68 Prozent.
Howmet Aerospace war somit zuletzt am Markt 69,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
