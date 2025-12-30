DAX24.925 +0,2%Est505.936 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.510 +0,5%Bitcoin79.981 -0,2%Euro1,1703 -0,2%Öl61,79 ±0,0%Gold4.487 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 ExxonMobil 852549 Chevron 852552 SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukrative WEC Energy Group-Investition?

S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 5 Jahren abgeworfen

06.01.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WEC Energy Group-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
89,38 EUR -1,26 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurde das WEC Energy Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die WEC Energy Group-Anteile bei 91,23 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,096 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 105,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,54 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,54 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für WEC Energy Group eine Börsenbewertung in Höhe von 34,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: WEC Energy Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WEC Energy Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WEC Energy Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu WEC Energy Group Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu WEC Energy Group Inc

DatumRatingAnalyst
04.09.2018WEC Energy Group Sector OutperformScotia Howard Weil
02.02.2017WEC Energy Group NeutralMizuho
09.05.2016WEC Energy Group NeutralUBS AG
14.12.2015WEC Energy Group BuyDeutsche Bank AG
21.10.2015WEC Energy Group Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.09.2018WEC Energy Group Sector OutperformScotia Howard Weil
14.12.2015WEC Energy Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2017WEC Energy Group NeutralMizuho
09.05.2016WEC Energy Group NeutralUBS AG
21.10.2015WEC Energy Group Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WEC Energy Group Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen