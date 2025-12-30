S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WEC Energy Group-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das WEC Energy Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die WEC Energy Group-Anteile bei 91,23 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,096 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 105,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,54 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,54 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für WEC Energy Group eine Börsenbewertung in Höhe von 34,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
