S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Welltower-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde das Welltower-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Welltower-Anteile letztlich bei 64,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,548 Welltower-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.12.2025 auf 185,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 287,23 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 187,23 Prozent.
Am Markt war Welltower jüngst 127,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
