S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im November an Schwung

03.12.25 10:03 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im November gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank auf 53,1 von 54,6 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für November ein Wert von 52,7 ermittelt worden.

Auch insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im November verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,4 von 53,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die Serviceanbieter dürften Deutschland im vierten Quartal wachstumstechnisch noch knapp über der Nulllinie halten", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Allerdings hat sich die Dynamik in diesem Sektor im November abgeschwächt. Eine Ursache dafür dürfte sein, dass der konsumsensitive Dienstleistungssektor unter dem zurückhaltenden Ausgabeverhalten der Haushalte leidet."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/public/release/pressreleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 04:04 ET (09:04 GMT)