Eurozone-Erzeugerpreise entwickeln sich im Oktober wie erwartet

03.12.25 11:20 Uhr

DOW JONES--Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone haben sich im Oktober wie erwartet entwickelt. Die Preise auf der Erzeugerstufe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent niedriger. Die Prognosen von Volkswirten wurden damit exakt bestätigt.

Für die gesamte EU nannte Eurostat im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg der Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, binnen Jahresfrist haben sich die Preise um 0,2 Prozent verringert. Die Produzentenpreise geben tendenziell die Richtung für die Verbraucherpreise vor: In der Regel reichen die Betriebe höhere oder niedrigere Einkaufskosten an ihre Kunden weiter.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 05:21 ET (10:21 GMT)