DAX23.775 -0,7%Est505.620 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.967 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie
Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

S&P Global: Eurozone-Wirtschaft mit starkem Aufschwung im Oktober

05.11.25 10:11 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Wirtschaft der Eurozone hat im Oktober das stärkste Wachstum seit Mai 2023 verzeichnet und dürfte damit den gedämpften Trend der ersten neun Monate dieses Jahres wohl endgültig durchbrochen haben. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 52,5 Zähler von 51,2 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

Wer­bung

Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 52,2 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 53,0 Punkte von 51,3 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 52,6 ergeben, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.

Zum Aufschwung beigetragen hat die kräftig anziehende Nachfrage, die für das größte Auftragsplus seit zweieinhalb Jahren sorgte. Gleichzeitig beschleunigte sich der Stellenaufbau auf ein 16-Monatshoch, obwohl der Ausblick etwas weniger optimistisch ausfiel als im Vormonat.

Wer­bung

Der Anstieg der Einkaufspreise verlangsamte sich zum zweiten Mal hintereinander und fiel schwächer aus als im langjährigen Mittel. Die Verkaufspreise wurden hingegen so deutlich angehoben wie zuletzt vor sieben Monaten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases?language=de

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 04:12 ET (09:12 GMT)