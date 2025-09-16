S&P stuft Portugal auf A+ hoch

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnote Portugals hochgestuft. Wie sie mitteilte, wird Portugal nun mit A+ (bisher: A) eingestuft. "Trotz eines höchst unsicheren Außenhandels- und geopolitischen Umfelds dürfte Portugal moderate Leistungsbilanzüberschüsse verzeichnen und seine externen Finanzkennzahlen weiter verbessern, was durch einen erheblichen Schuldenabbau der Wirtschaft gekennzeichnet ist", begründete S&P die Entscheidung. Trotz eines fragmentierten Parlaments sei mit einer relativ reibungslosen Umsetzung der auf Haushaltsdisziplin ausgerichteten Politik der Regierung zu rechnen.

Wer­bung Wer­bung

"Selbst bei steigendem Druck auf die Verteidigungsausgaben und innenpolitischer Instabilität bringt Portugals solider Haushaltskurs die Staatsverschuldung auf einen festen Abwärtspfad", urteilt S&P.

Das Kurzfrist-Rating von A-1 wurde bestätigt.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 02:49 ET (06:49 GMT)