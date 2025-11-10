DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.764 +1,1%Euro1,1566 +0,1%Öl64,16 +0,7%Gold4.064 +1,6%
Wadephul besucht Bolivien - Lithium wichtiges Thema

10.11.25 05:48 Uhr

SANTA CRUZ/BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul trifft sich an diesem Montag in Bolivien mit Vertretern der neugewählten Regierung. In Santa Cruz will der CDU-Politiker mit dem als moderatem Reformer geltenden Präsidenten Rodrigo Paz Pereira sprechen. Neben einem Gespräch mit Außenminister Fernando Hugo Aramayo ist auch ein Treffen mit dem Gouverneur der Region Santa Cruz geplant. Die Stadt im Südosten Boliviens liegt etwa 550 Kilometer östlich des Regierungssitzes La Paz.

Wadephul will sich auch mit Wirtschaftsvertretern treffen. Die Bundesregierung strebt nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amtes einen Ausbau der Partnerschaft mit dem rohstoffreichen Land an. Es geht etwa um das für die Energiewende wichtige Lithium, das zur Batterieproduktion benötigt wird. Die Partnerschaft sei deswegen auch ein wichtiger Baustein für die Diversifizierung der deutschen Lieferketten, sagte der Sprecher.

Neue Regierung mit Herausforderung durch Wirtschaftskrise

Boliviens neuer Präsident Paz von der christdemokratischen Partei hatte im Oktober eine Stichwahl gewonnen. Die Wahl beendet eine fast zwei Jahrzehnte währende Ära linker Regierungen, die lange vom Machtkampf zwischen Ex-Präsident Evo Morales und dem scheidenden Staatschef Luis Arce von der linken Partei "Movimiento al Socialismo" (MAS) geprägt war. Paz ist mit erheblichen Herausforderungen wie einer Wirtschaftskrise konfrontiert. Der Binnenstaat, der ungefähr dreimal so groß wie Deutschland ist, aber nur etwa zwölf Millionen Einwohner hat, zählt zu den ärmsten Ländern Südamerikas./bk/DP/mis