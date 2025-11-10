Pfizer übernimmt Metsera für mehr als 10 Mrd USD

Von Jonathan D. Rockoff

DOW JONES--Pfizer hat sich mit dem US-Startup Metsera, das Medikamente zur Gewichtsreduktion entwickelt, auf eine Übernahme geeinigt. In der Transaktion könnte Metsera mit mehr 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Pfizer setzte sich damit in einem heftigen Bietergefecht gegen Novo Nordisk durch.

Im Rahmen der Bar-Transaktion zahlt Pfizer 65,60 US-Dollar je Metsera-Aktie im Voraus sowie an Bedingungen geknüpfte bis zu 20,65 US-Dollar je Aktie im Zuge eines sogenannten Contingent Value Right, wie Metsera am Samstag europäischer Zeit mitteilte. Pfizer teilte mit, man erwarte den Abschluss der Transaktion, nachdem die Metsera-Aktionäre am Donnerstag dieser Woche über den Deal abgestimmt haben.

Bereits im September hatte Pfizer die Übernahme von Metsera für bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar vereinbart. Novo Nordisk hat jedoch versucht, Pfizer auszustechen, was ein Bietergefecht auslöste.

Pfizer setzte sich durch, nachdem das Unternehmen sein Gebot um 5 Cent pro Aktie erhöht und damit das jüngste Angebot von Novo Nordisk erreicht hatte, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte.

Novo Nordisk erklärte, der Konzern werde das Angebot aufgrund der Verpflichtung zu finanzieller Disziplin und Shareholder Value nicht erhöhen. Das Unternehmen werde weiterhin Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung und Übernahme prüfen.

Metsera zufolge hat jüngst ein Anruf der Federal Trade Commission (FTC), in dem vor potenziellen Risiken eines Deals mit Novo Nordisk gewarnt wurde, bei der Entscheidung für das Angebot von Pfizer eine Rolle gespielt. Angesichts des Anrufs habe das Metsera-Board festgestellt, dass ein Deal mit Novo Nordisk "im Vergleich zur geplanten Fusion mit Pfizer ein unannehmbar hohes rechtliches und regulatorisches Risiko für Metsera und seine Aktionäre darstellt", teilte Metsera mit.

Der Kampf um Metsera war ungewöhnlich, da Novo Nordisk das Bieterverfahren wiedereröffnete, nachdem Pfizer bereits eine Einigung erzielt hatte. Das Duell zeigte die Attraktivität des 72 Milliarden Dollar schweren globalen Marktes für Adipositas-Medikamente, einer der am schnellsten wachsenden Kategorien in der Pharmaindustrie , angeführt von Novo Nordisks Wegovy und Eli Lillys Zepbound-Injektionen.

Mit Metsera erhofft sich Pfizer einen Fuß in der Tür des Marktes, nachdem frühere Versuche mit Pillen zur Gewichtsreduktion bei Tests gescheitert waren. Das Startup entwickelt eine einmal monatlich zu verabreichende Injektion sowie Pillen.

Die Medikamentenkandidaten hätten auch das Portfolio von Novo Nordisk stärken können, das seinen Vorsprung im Bereich Adipositas an Eli Lilly verloren hat.

November 10, 2025