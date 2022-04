S&T Aktie News: S&T am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel S&T 17,98 EUR

Um 16:22 Uhr fiel die S&T-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 17,49 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte S&T-Aktie bei 17,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 263.668 S&T-Aktien.

Am 29.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die S&T-Aktie 38,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (11,22 EUR). Derzeit notiert die S&T-Aktie damit 35,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,50 EUR je S&T-Aktie aus.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat S&T in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 418,20 Millionen EUR im Vergleich zu 428,10 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von S&T veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 30.03.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,39 EUR je S&T-Aktie.

