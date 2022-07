S&T Aktie News: S&T zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel S&T 13,89 EUR

-1,63% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die S&T-Papiere um 05.07.2022 09:22:00 Uhr 1,4 Prozent. Der Kurs der S&T-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,06 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52 S&T-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die S&T-Aktie 25,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,13 EUR.

Am 05.11.2020 legte S&T die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2020 endete, vor. Der Umsatz lag bei 297,70 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 297,70 EUR erwirtschaftet worden.

S&T wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 04.08.2023 dürfte S&T die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur S&T-Aktie

Mai 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der S&T-Aktie angepasst

S&T-Aktie profitiert: S&T mit ordentlichem Jahresstart trotz Chipmangel

Ausblick: S&T gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf S&T Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S&T Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S&T

Bildquellen: S&T