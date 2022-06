S&T Aktie News: S&T verliert am Nachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel S&T 13,27 EUR

-7,72% Charts

News

Analysen

Um 13.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die S&T-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,4 Prozent auf 13,39 EUR ab. In der Spitze fiel die S&T-Aktie bis auf 13,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 148.510 S&T-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,94 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2021. Gewinne von 44,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,22 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der S&T-Aktie 19,34 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,13 EUR an.

S&T ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 329,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 294,10 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 04.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass S&T im Jahr 2023 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur S&T-Aktie

Mai 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der S&T-Aktie angepasst

S&T-Aktie profitiert: S&T mit ordentlichem Jahresstart trotz Chipmangel

Ausblick: S&T gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf S&T Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S&T Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S&T

Bildquellen: S&T