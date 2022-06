S&T Aktie News: S&T reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel S&T 13,37 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von S&T nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15.06.2022 12:22:00 Uhr 2,8 Prozent auf 13,65 EUR. Bei 13,78 EUR markierte die S&T-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.856 S&T-Aktien.

Am 24.09.2021 markierte das Papier bei 23,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,98 Prozent könnte die S&T-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 11,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,66 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,13 EUR für die S&T-Aktie aus.

Am 05.05.2022 lud S&T zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 294,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 329,70 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte S&T am 04.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 04.08.2023 dürfte S&T die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass S&T im Jahr 2023 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

