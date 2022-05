S&T Aktie News: S&T am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel S&T 16,84 EUR

Die S&T-Aktie musste um 23.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 16,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die S&T-Aktie bis auf 16,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 103.149 S&T-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der S&T-Aktie ist somit 30,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,13 EUR für die S&T-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte S&T am 05.05.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat S&T mit einem Umsatz von insgesamt 329,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 294,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,10 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 04.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,34 EUR je Aktie belaufen.

