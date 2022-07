S&T Aktie News: S&T zeigt sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel S&T 14,06 EUR

Die Aktie legte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 14,09 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die S&T-Aktie sogar auf 14,25 EUR. Mit einem Wert von 14,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 39.006 S&T-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 23,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,14 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,22 EUR am 08.03.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,58 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte S&T am 05.11.2020. S&T hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 297,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte S&T Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von S&T.

