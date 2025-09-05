DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.548 +0,2%Euro1,1715 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Samsara A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

06.09.25 06:35 Uhr
Samsara Inc Registered Shs -A-
42,09 USD 6,25 USD 17,44%
Samsara A ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samsara A die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 391,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 300,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

