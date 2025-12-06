Samsara A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Samsara A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte Samsara A einen Gewinn von -0,070 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 416,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Samsara A 322,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net