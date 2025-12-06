Samsara A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Samsara A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte Samsara A einen Gewinn von -0,070 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 416,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Samsara A 322,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Samsara A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Samsara A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Samsara Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Samsara Inc Registered Shs -A-
Keine Analysen gefunden.